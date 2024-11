Lille-Juventus, parla Thuram

Îl centrocampista della Juventus Khephrenha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole"A Udine è stata una bella prestazione da parte di tutta la squadra. Mi è mancato poco per segnare primo goal con la Juve, ma l’importante è stata la vittoria. Dopo il mezzo gol mi hanno scritto sia papà Lilian che Marcus. Tutte le partite sono diverse: il Lilla gioca molto bene e sono in fiducia. Dobbiamo essere forti come squadra per vincere domani".