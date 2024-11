La Juventus dopo essere partita nel primo pomeriggio alla volta di Lille è atterrata ed è andata allo Stadio Pierre Mauroy, impianto che domani alle 21 sarà pieno per la sfida di Champions League tra Juventus e Lille. I bianconeri hanno svolto sul campo il consueto walk around dello stadio, in seguito parlerà il tecnico bianconero Thiago Motta in conferenza stampa. Di seguito il video del walk around