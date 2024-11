Lille-Juventus, parla Genesio

Bruno, allenatore del Lille, ha parlato ai microfoni di SkySport in vista della sfida alla Juventus. Dopo aver presentato la sfida in conferenza stampa. Queste le sue parole all'emittente televisiva:"Sarà una grande partita, molto difficile, perché la Juventus fa parte del club delle grandi europee. Per noi sarà un’altra sfida molto difficile da affrontare, anche perché abbiamo molti assenti, ma sarà comunque una bella opportunità per misurarci a questo livello".