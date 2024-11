La Juventus scenderà in campo domani alle ore 21 a Lille per la trasferta di Champions League. I bianconeri però nel pomeriggio di oggi si sono spostati nella città dove domani scenderanno in campo, partendo proprio dall'aeroporto di Torino Caselle. Pochi minuti fa sono atterrati nell'aeroporto di Lille, ha da poco presentato la sfida il tecnico bianconero Thiago Motta in conferenza stampa accompagnato da Khephren Thuram. Di seguito le immagini dell'arrivo dei bianconeri