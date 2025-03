Lilian Thuram e il siparietto a Napoli: 'Juventino di m...a? Non insultarlo!'

Il siparietto di Thuram in occasione di Napoli-Inter

Lilian Thuram non ha mai nascosto la sua passione per la Juventus, anche a distanza di tanti anni dalla sua avventura con la maglia bianconera. Il confronto è poi continuato anche grazie ai suoi due figli, che giocano proprio nelle due squadre rivali in Serie A.Il francese però, come anticipato, è sempre rimasto, e ha dimostrato più volte di essere un tifoso in più: da ricordare, per esempio, quando aveva colpito ironicamente con uno schiaffo il figlio Marcus quando aveva intonato un coro contro i bianconeri.

Questa volta Lilian Thuram ha 'difeso' la Juventus. Il francese era infatti presente allo stadio Diego Armando Maradona per la gara del figlio Marcus, e non è mancata l'occasione per autografi e foto con i tifosi prima della partita.In particolare un tifoso azzurro ha fermato Thuram, chiedendogli di salutare il padre e definendolo uno 'juventino di m...a'. A quel punto la risposta dell'ex bianconero non si è fatta attendere, e con la solita ironia e leggerezza ha risposto:Subito dopo il siparietto si è concluso con risate da parte di tutti i presenti e altre foto. Insomma, che sia per vedere Khephren o Marcus, l'anima di Lilian Thuram avrà sempre tinte bianconere.