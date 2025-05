Lilian Thuram: 'Due figli fenomeni? No, devono lavorare'

C'era anche(che del resto non manca mai a questi appuntamenti tanto importanti) al big match di ieri sera a San Siro che ha consegnato all'la qualificazione alla finale di Champions League , grazie a una vittoria al cardiopalma contro il Barcellona. L'ex giocatore dellaè poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport, incalzato da Fabio Capello che poi gli ha fatto anche una domanda sui figli (Marcus era appena stato tra i principali protagonisti in campo, mentre Khephren aveva segnato un altro goal pochi giorni prima con la Vecchia Signora, domenica sul campo del Bologna).

Le parole di Lilian Thuram sui figli 'fenomeni'

"È stata una partita incredibile. Credo che la gente a cui piace il calcio voglia vedere questo tipo di partite, all’andata al ritorno tanti goal e tanto spettacolo", le parole di Thuram senior. "Se ho fatto due figli fenomeni? No, fenomeni no. Devono migliorare sempre e lavorare sempre. Ogni volta che qualcuno del mestiere mi dice qualcosa su mio figlio come ha fatto lei, che mi ha detto che deve imparare a far meglio, glielo riporto dicendogli: 'Ho visto il mister e mi ha detto che sei bravo ma bisogna fare di più…' e lui impara. Forse il talento che hanno è quello di ascoltare e sapere che si cresce grazie alle persone intorno".