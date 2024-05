Lilian, celebre ex difensore di Parma e Juventus, ha avuto una carriera ricca di successi in Italia. Con il Parma, ha vinto una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Successivamente, con la Juventus, ha conquistato due volte la Supercoppa Italiana e due volte lo scudetto, anche se uno di questi è stato successivamente revocato.Domenica scorsa, Thuram è sceso in campo a San Siro per partecipare alla festa dell'Inter, squadra in cui attualmente milita suo figlio Marcus. Su Instagram, Lilian ha condiviso un sentito messaggio esprimendo la sua gratitudine e orgoglio: "Grazie. Il sogno di ogni genitore? Vedere i propri figli felici... Ringrazio quindi tutta la famiglia nerazzurra Inter per il grande affetto che sta dando a mio figlio. I bambini crescono e prendono la loro strada… Come tutti i genitori devo prenderne atto... Questo vuol dire perderlo un po’. Marcus, sei un grande. Viva il calcio!".Con queste parole, Thuram ha sottolineato la sua gioia nel vedere suo figlio felice e apprezzato nella sua carriera calcistica, riconoscendo al contempo la naturale evoluzione della vita in cui i figli crescono e si allontanano per seguire il proprio percorso.