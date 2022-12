Grazie alla vittoria ottenuta ieri sera per 2-0, la Francia si è aggiudicata il pass di accesso alla finalissima dei Mondiali contro l’Argentina di Leo Messi, eliminando quella che è stata la vera rivelazione di questo torneo, il Marocco. Il match è stato deciso dalle reti del milanista Theo Hernandez e dal baby Kolo Muani, entrato da appena un minuto in campo al posto di Dembelè. Ma a convincere è stata anche la prova di, oggetto dei desideri sia della Juventus ma anche dell’Inter di Beppe Marotta (altro nome che sta facendo rumore alla Continassa).– Se andiamo a ritroso negli anni verrebbe quasi scontato capire quali siano le preferenze del centroavanti ora in forza al Monchengladbach, con suo padre Lilian che ha scritto pagine importanti con la maglia della Vecchia Signora, rimanendo ancora oggi nel cuore dei tifosi juventini. Ecco perché questo potrebbe indirizzare la sua scelta verso Torino, ma va tenuto conto del fatto che i nerazzurri si sono mossi con largo anticipo rispetto alla Juve e questo al momento gli avrebbe creato una corsia preferenziale nella trattativa.– Intanto il destino ha già pensato ad ‘unirli’ anche calcisticamente, perché per la prima volta nella storia del calcio, conche conquistò il tetto del mondo nella finale del 98. Domenica ci proverà anche suo figlio Marcos, poi ci si potrà concentrare anche sul futuro.