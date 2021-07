Un passo dopo l'altro e un pezzo dopo l'altro: ci vuole la pazienza dei puzzle per capire la situazione attorno aPjanic. Il bosniaco è stato messo ufficialmente sul mercato e a confermarlo è arrivato, direttore generale del. "Grande carriera, molto importante - le parole del dirigente -, ma lo scorso anno ha trovato poco spazio". Consapevole della situazione, il dg ha ammesso di essere alla ricerca di una "sistemazione, in grado di dargli più minuti nelle gambe".Non avrebbe il posto garantito, ma permetterebbe a eventuali nuovi ingressi - Locatelli - di potersi inserire con calma, in particolare dopo il ritardo dovuto alle tante e meravigliose notti magiche della Nazionale. Il contatto tra i due c'è stato, Miralem sta spingendo più di tutti - testimonianze dirette i vari 'like' spuntati su pagine, post, storie vicine alla Juventus - per tornare a Torino.Serve però che il Barcellona lo regali, facendo sì che Pjanic possa diventare un'occasione da non perdere per nessuna ragione al mondo. In ogni caso, prima bisogna chiudere per Locatelli.