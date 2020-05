1









Ha fatto discutere la proposta di Paolo Liguori, direttore di TgCom24, che a SportMediaset ha proposto di concludere il campionato ai calci di rigore. "Come deve finire il campionato? E' facilissimo - le sue parole -. 12 giornate concentrate in 1 stadio ogni giornata, ai rigori. Tireranno i rigori tutte le squadre. Durata? 10 minuti, rischio zero e risultato regolarissimo. Molti dicono: ma così non vediamo la bellezza del gioco. Ma la bellezza del gioco, finché non tornerà la serenità non la potremo più vedere perché non abbiamo più la bellezza dentro". Guarda il video.