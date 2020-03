Il direttore di Tg Com Paolo Liguori è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss soffermandosi sulle recenti decisioni in merito al calcio italiano prese per l’emergenza Coronavirus: "Se chiudono le scuole, ci vuole poco a capire che anche le partite del nostro calcio dovranno essere giocate a porte chiuse. Abbiamo una classe dirigente veramente confusionaria, non può essere solo con i medici. Ci vorrebbe una classe dirigente in ogni attività, anche nelle radio e nelle televisioni. Ormai siamo abbiamo preso l’abitudine di fare solo conference call, non facciamo più riunioni".