Prima a porte chiuse, poi gare di Serie A rinviate. Un dietrofront che si sta ripercuotendo anche su Juve-Milan, semifinale di Coppa Italia prevista inizialmente a porte aperte con l’esclusione dei tifosi provenienti dalle zone rosse indicate nel decreto del Governo, ora invece sembra che verrà disputata a porte chiuse. Il direttore di TgCom Paolo Liguori ha parlato a Radio Kiss Kiss del caos rinvii: "Il problema grosso della Serie è che la Juventus vi partecipa. Dopo la Champions League Sarri ha affermato che in Italia quei due rigori li avrebbero dati, io lo sostengo da una vita. I bianconeri fanno i padroni qui in Italia, poi vanno in Europa e non lo sono".