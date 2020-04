In queste settimane i vertici del calcio italiano stanno discutendo su come ricominciare il campionato per arrivare regolarmente alla fine della stagione nonostante la pandemia coronavirus abbia bloccato tutto. Dopo l'Olanda, anche la Francia ufficializza la fine del campionato. La Ligue 1 è conclusa, a raccontaro è stato il primo ministro francese Philippe. Anche in Italia c'è una data limite? E' la domanda che si pongono in tanti, e la risposta è 'sì', c'è eccome. Per prendere una decisione simile a quanto visto in Francia, come da protocollo Uefa, i vertici di FIGC e Governo dovranno decidere entro il 25 maggio.