Oltre 200 casi di Coronavirus: anche la Francia corre ai ripari. Al momento, tutto in dubbio e pochissime certezze. Il Psg vorrebbe giocare la partita con il Borussia Dortmund a porte aperte, l'11 marzo, sulla falsa riga di quanto accadrà questa sera tra Lione e Psg per la finale di Coppa di Lega. Insomma, l'unica limitazione per ora riguarda il saluto dei giocatori a inizio partita: vietate le strette di mano di rito prima del fischio d'inizio. Basterà? E chi lo sa...