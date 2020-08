Il Covid-19 continua a interferire con il mondo del calcio. Dopo l'incremento di casi in Spagna in queste settimane, ora dalla Francia arriva l'ufficialità del rinvio di Marsiglia-Saint Etienne, in programma questo venerdì alle ore 19. Sarebbe dovuta essere la partita inaugurale della Ligue 1 2020-21, ma i quattro casi di positività al momento registrati tra i marsigliesi impediscono lo svolgimento del match, che sarà giocato mercoledì 16 o giovedì 17 settembre. Il campionato francese è stato l'unico, tra i top 5 d'Europa, a non riprendere dopo il lockdown.