Paris Saint-Germain campione di Francia. È questa la notizia che riporta Joel Domenighetti, caporedattore dell’Equipe, secondo cui la decisione è stata quella di dare valore alla fotografia della classifica alla 27ª giornata, ultimo turno di Ligue 1, che dunque premia il PSG con lo Scudetto in virtù dei 14 punti di vantaggio sul Marsiglia. Dopo la scelta del governo francese di fermare definitivamente la stagione sportiva delle leghe francesi a causa della gravità dell’emergenza coronavirus, la Federazione Francese (FFF) ha assunto il controllo della situazione e, come anticipato dal presidente Noel Le Graet, dovrebbe predisporre la retrocessione delle ultime due squadre di Ligue 1 per favorire due promozioni di Ligue 2, dove ci saranno altrettante retrocessioni.