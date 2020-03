Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali il Metz ha reso noto che un proprio calciatore, venuto di recente a contatto con un soggetto positivo al coronavirus, si è trova attualmente in quarantena.



IL COMUNICATO - "Un calciatore del Metz, al momento asintomatico, è stato in stretto contatto con una persona risultata positiva al test per il coronavirus. In conformità alle linee guida fornite lo stesso giocatore è stato messo immediatamente in isolamento".



Anche Mbappé, stella del PSG, è a riposo ed ha effettuato, secondo quanto riferito da L'Equipe, un test per verificare un presunto contagio da coronavirus.