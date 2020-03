Taglio degli stipendi dei calciatori per sostenere l’indotto calcistico locale? In Francia lo stanno già facendo. Alcuni club di Ligue 1 tra cui il Lione, prossima avversario di Champions League della Juventus, hanno annunciato di aver messo i propri dipendenti in ‘disoccupazione parziale’. In questo modo, ai tesserati verrà corrisposta una somma pari al 70% dello stipendio. Questo provvedimento può essere applicato qualora un’azienda sia costretta a ridurre o sospendere temporaneamente la propria attività a causa di diversi motivi (condizioni economiche difficili, calamità, maltempo eccezionale, ammodernamento del business o qualsiasi altra circostanza eccezionale).