Il Paris Saint-Germain sarà incoronato campione di Francia. Dopo la decisione del Governo transalpino di stoppare la stagione sportiva 2019/20 per l'emergenza coronavirus, la Federazione Francese (FFF) ha preso in mano la situazione relativa alla Ligue 1.



LA DECISIONE - Dopo il consiglio di Lega, la LFP ha ufficializzato la decisione di chiudere i campionati e la classifica della Ligue 1, in base a un indice di prestazione che tiene conto dei punti segnati in tutte le partite giocate: PSG campione; Marsiglia e Rennes (prima volta) in Champions; Lille, Nizza e Reims in Europa League. Lione settimo ed escluso dalle competizioni europee. Retrocessione per Amiens e Tolosa, promozione per Lorient e Lens.