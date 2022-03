Brutte notizie per Unai Emery dopo la sconfitta rimediata ieri contro l'Osasuna (1-0, gol di Avila al 63'). Il Villarreal perderà infatti con ogni probabilità un titolare per il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus: si tratta di Alberto Moreno, uscito dal match al 58' per un infortunio al ginocchio che preoccupa particolarmente il tecnico spagnolo: "I primi accertamenti non danno segnali positivi - ha detto in conferenza stampa - ma aspettiamo la conferma dell’infortunio al ginocchio. È un giocatore importante. L’ho visto preoccupato e ho sentito che poteva essere un infortunio più importante. Fa parte del calcio: se verrà confermato un infortunio importante, lavoreremo perché si riprenda".