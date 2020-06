Aspettando l'inizio (anzi la ripartenza) del campionato italiano, la Federcalcio spagnola e la Liga hanno annunciato che prima delle prossime partite di campionato verrà rispettato un minuto di silenzio per ricordare tutti i deceduti a causa del virus Covid 19. Un'epidemia che ha messo in ginocchio tutto il mondo, compreso il mondo dello sport. Ecco l'annuncio attraverso una nota ufficiale: "Quando il calcio tornerà in Spagna, in tutte le sue competizioni professionali e non, un minuto di silenzio verrà osservato in memoria delle migliaia di vittime morte di Covid-19".