Allarme dell. Da uno studio effettuato da KPMG del 2022, la Liga stima una perdita di entrate complessiva per la Liga fino ad un massimo del 55%. Nel dettaglio, come riporta Calcio e Finanza, nella stagione in corso la Liga prevede ricavi per complessivi 3,3 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi dai diritti tv, 1 miliardo dagli sponsor e 384 milioni da botteghino e abbonamenti. Con la nascita di una Superlega semichiusa che giocherebbe durante la settimana, KPMG prevede un calo del 50%.