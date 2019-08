Secondo il report effettuato da Sky Sport, la Liga ha tre regine al comando del mercato. Nessun dubbio su chi siano le tre squadre che hanno speso più soldi in terra iberica. La curiosità riguarda il piazzamento al secondo posto, dove l'Atletico di Simeone ha scalzato il duopolio di Real e Barcellona. Quindi, con le Merengues che guidano a 305 milioni, seguono i colchoneros con 267 (comunque in attivo, grazie alle cessioni importanti). Terzo il Barcellona, con 255 milioni: la Juventus, in Spagna, sarebbe quarta con 188 spesi da luglio ad oggi.