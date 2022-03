Tracollo di Ancelotti in Liga. Si è concluso con un clamoroso 0-4 il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, che ha visto i blaugrana imporsi grazie ai gol di Aubameyang (autore di una doppietta), Araujo e Ferran Torres. Un ko abbastanza inaspettato per i blancos, capaci di eliminare il PSG dalla Champions League grazie a uno scatenato Benzema. Ad ogni modo, la squadra della capitale si mantiene ben salda in vetta alla classifica del campionato spagnolo con 66 punti, a +9 sul Siviglia al secondo posto; terzo il Barcellona, a quota 54.