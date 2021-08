Continuano le frizioni tra il, lae il suo numero uno, Javier. Questa mattina, il club catalano ha annunciato, tramite comunicato, l'iscrizione nelle liste per il campionato dei nuovi acquisti Depay, Eric Garcia e Manaj. Questa sera, però, sempre tramite comunicato, La Liga ha fatto sapere che la registrazione è sottoposta a revisione e che l'unico calciatore registrato è Manaj. In questa situazione, gli altri due non potranno esordire domani con la maglia del Barcellona.