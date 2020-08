Non solo Atletico Madrid, con Correa e Vrsaljko positivi. Anche il Levante oggi ha annunciato un contagio da coronavirus all'interno del proprio organico: si parla di un tesserato ancora anonimo (monitorato e isolato da giorni). Per la Liga ormai sono oltre 20 le positività al Covid-19: oltre ai casi sopracitati, se ne sono registrati soprattutto nell'Athletic Bilbao (ben 6 giocatori), nell'Alaves, nel Valencia, nel Celta Vigo, nel Huesca, nel Barcellona, nel Betis, nell'Osasuna e nel Granada. Cresce l'apprensione per l'inizio della nuova stagione.