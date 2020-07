Doveva partire titolare nella sfida contro la Lazio, ma l'infortunio durante il riscaldamento ha messo koe Sarri ha lanciato Dybala titolare. Nulla di grave però per il Pipita, solo una lieve lombalgia che oggi è stata curata con delle terapie specifiche. Nella giornata di domani lo staff medico farà il punto sulle condizioni dell'argentino per capire se potrà essere a disposizione per la gara con l'Udinese, ma non ci sarà bisogno di nuovi esami.