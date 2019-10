Due chiusure, una per tempo, sugli unici pericoli causati dal solito Salanovic. Sempre attento e, visti i ritmi avversari, poteva non essere facile.Corsa e qualche cross insidioso, ma senza creare troppi pericoli. Finché non arriva l'assist, alla fine, per la doppietta di Belotti.Qualche sbavatura di troppo, in una gara tutto sommato semplice da gestire.Gol che mette la ciliegina su una torta non eccessivamente ricca, ma particolarmente buona. Pulito e ordinato quando serve.Partenza sprint con l'assist perfetto per Bernardeschi al primo minuto, cala naturalmente dopo mille cavalcatePochi istanti per strappare applausi all'ingresso in campoUn po' fumoso, un po' evanescente, non ha la testa del centrocampista, ma prova qualche strappo senza troppa convinzione. (entra e segna dopo un digiuno che durava da troppo tempoRegista di sostanza, rischia anche un gol nella ripresa, con l'ennesimo pericolo su palla inattiva causata dagli azzurri.Ha qualità per essere sempre nel vivo del gioco e ci entra, anche se la sensazione è che sia più forte degli altri e che, quindi, ti aspetteresti ancor di più.Gol lampo, poi tanta fiducia. Tocca tanti palloni e svaria su tutto il fronte offensivo. Provato anche mezzala prima della sostituzione (Tonali 6: entra emozionato, esce ammonito)Ci vuole un tempo per farsi sentire, ma quando ci mette la testa sa dove piazzarla. Letale e utile, come si può vedere nel primo gol azzurro.Propositivo, pur non essendo una prima scelta. Dimostra anche un bel piede su calcio da fermo, deve prendere confidenza con il gioco che vuole il ct.L'Italia sembra essere sempre più collaudata e la mano del suo allenatore si vede ogni giorno di più. Gara, tutto sommato, facile.Buchel 6; Rechsteiner 5,5, Kaufmann 6, Hofer 5,5, Goppel 6; Buchel 5; Yildiz 6,5, Polverino 6, Hasler 5,5, Salanovic 6,5; Gubser 5. All. Kolviðsson 6​.