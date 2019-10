Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct #Mancini





Gli Azzurri, con la qualificazione in tasca, affrontano il Liechtenstein​ con una formazione sperimentale, con Roberto Mancini che opta per un ampio turnover per una partita sulla carta decisamente fattibile. Dentro tante riserve, con i soli Verratti e Bernardeschi al doppio impegno dopo la partita con la Grecia. Per il laterale bianconero sarà un test importante, per confermarsi centrale nel progetto del ct e, soprattutto, per lanciare messaggi a Sarri in vista del campionato.Buchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel; Buchel; Yildiz, Polverino, Hasler, Salanovic; Gubser. All. Kolviðsson​.Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. All. Mancini.​