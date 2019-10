Roberto Mancini sceglie di mandare in campo il capitano azzurro, Leonardo Bonucci, per i minuti conclusivi della gara contro il ​Liechtenstein. Il difensore della Juventus è entrato all'88' con il risultato ormai sicuro sul 4 a 0 per gli azzurri, prendendo il posto di Biraghi. Oltre a Bernardeschi, quindi, è toccato anche a Bonucci portare alto il simbolo della Juventus, in una Nazionale che sembra aver perso il blocco bianconero che l'ha sempre rappresentata.