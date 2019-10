La Nazionale di Roberto Mancini ritorna in campo, per archiviare questa sosta che ha regalato agli azzurri il pass per Euro 2020. Quasi una formalità, quindi, la gara contro il Liechtenstein, che vede infatti in campo una formazione inedita. Tra tanti volti nuovi, però, non manca Federico Bernareschi, a segno con la Grecia e rilanciato titolare da Mancini per guidare un tridente composto con Belotti e Grifo sulla sinistra. A centrocampo ci sarà Verratti, invece, con la fascia da capitano, visto che per Bonucci si prospetta la panchina.