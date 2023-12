L'ex calciatore della Juve, Stephan Lichtsteiner, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale bianconero, dove ha affrontato diversi temi.SULLO STADIUM - 'Tornare all’Allianz Stadium è sempre una grande emozione, anche se non sono venuto tante volte qui. Mi ricordano in tanti il fatto che il primo gol in questo stadio lo ho segnato io, ma tendo a non identificarmi con quell’episodio. Quando indossi la maglia della Juve lo fai per vincere, sempre. È vero che però fu una bellissima azione, con un lancio splendido da parte di Andrea Pirlo…'.TI MANCA IL CALCIO? – 'Si, mi manca soprattutto quando torno in uno stadio come questo. Un calciatore nella sua carriera dà il massimo, ma la carriera di calciatore è breve per sua natura, quindi da una parte vorrei scendere in campo, dall’altro so che fisicamente non potrei più farlo'.SUL RITIRO - 'Nel primo periodo dopo aver smesso di giocare a calcio mi sono dedicato a una mia passione, che avevo da tanto tempo: è stato molto interessante e divertente, per me, vivere uno stage in un’azienda che produce orologi. Un modo per staccare col calcio ma con l’obiettivo di tornare al più presto in questo mondo'.ALLENATORE – 'Sono allenatore nel settore giovanile del Basilea, è una bella esperienza per me, formativa, dentro e fuori dal campo, perché penso che nella vita sia fondamentale fare esperienze. I ragazzi che alleno sono bravissimi, stanno imparando a gestire la pressione, ed è bello accompagnarli nella loro crescita, ci stiamo divertendo tutti insieme. È un bel gruppo che fa allenamenti anche pesanti, ma ha una grande voglia di impegnarsi'.