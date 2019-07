Coppia assist/goal. Sul campo un grande campione.... fuori dal campo un grande amico. È stato un piacere scrivere la storia con te @llorentefer19#FinoAllaFine #ForzaJuventus@juventusfc https://t.co/nPn0BssTPo — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 13 luglio 2019

"Coppia assist/goal. Sul campo un grande campione.... fuori dal campo un grande amico. È stato un piacere scrivere la storia con te". Parole sincere, d'amicizia vera, quelle che Stephanha saputo dedicare via Twitter al vecchio compagno Fernando, oggi al Tottenham. Il terzino svizzero ha condiviso il video dedicatogli oggi dalla Juventus sulle varie 'connessioni' che hanno fatto la storia dell'ultimo decennio della Signora. Tra queste, anche il feeling tra Lichtsteiner e Llorente ha avuto un peso specifico. Che si è fatto sentire. Come scrive l'esterno: dentro e fuori dal campo. In un clima di vera condivisione.