Nell'ampia intervista rilasciata al canale bianconero, l'ex giocatore della Juve, Stephan Lichsteiner ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato il primo gol in assoluto segnato nella storia dell'Allianz Stadium.'Mi ricordano in tanti il fatto che il primo gol in questo stadio lo ho segnato io, ma tendo a non identificarmi con quell’episodio. Quando indossi la maglia della Juve lo fai per vincere, sempre. È vero che però fu una bellissima azione, con un lancio splendido da parte di Andrea Pirlo…'.