Al canale Twitch della Juventus, Stephan Lichtsteiner ha parlato del suo percorso in bianconero.



CHAMPIONS - "Con tutto ciò che abbiamo vinto, scudetti e coppe in Italia, mi è dispiaciuto non aver completato vincendo la Champions. Due finali andate, purtroppo non bene. La ferita Champions fa ancora male".



ADESSO - "L'uscita? Può essere un bene per la Juve, si può concentrare sul campionato. Le pressioni aumentano, ma la delusione deve scivolare via e bisogna tentare di conquistare il decimo scudetto. Resta il rammarico e la rabbia dopo la partita di ieri e tra i giocatori".