L'ex difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner commenta ai microfoni di Sky Sport l'addio di Max Allegri alla Juventus: "Ci sta, ogni tanto devi cambiare e alla Juve ogni anno qualche figura importante va via. Dispiace per lui perché ha fatto cinque anni ad altissimi livelli ed ha vinto quasi tutto. Auguro il meglio sia a lui che alla Juventus". Lichtsteiner ha vinto sette scudetti consecutivi con la Juventus. E' arrivato nell'estate del 2011 ed ha lasciato il club bianconero la scorsa estate quando si aggregato all'Arsenal a parametro zero.