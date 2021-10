Graditissimo ospite dell'Allianz Stadium Stephen Lichtsteiner, che prima di Juventus-Roma si è fatto un giro a bordocampo e ha chiacchierato a lungo con Landucci, l'assistente di Allegri. E a JTV ha affermato: "Sono molto emozionato, ho vissuto qua per 7 anni ed è stato bellissimo. Non tornavo in questo stadio da 3 anni, dall'ultima gara contro il Verona. Bellissimo tornare! Juve-Roma da ex laziale era uno stimolo in più, molto importante per me. E spesso è stata una sentitissima lotta scudetto. Spero che i bianconeri continuino con questa crescita che hanno iniziato a trovare, è una gara importante per entrambe le squadre questa, ma soprattutto per la Juve perché non si deve perdere terreno. E sono convinto che possano farcela. Dei nuovi giocatori juventini mi piace molto Chiesa, ma stasera sarà importante l'apporto della difesa: Federico può fare la differenza davanti, Bonucci e Chiellini dietro".

IL RICORDO - "Il 3-0 al mio terzo anno, quello del record dei 102 punti, che ci permise di andare a +8. Bellissima!".

CUORE JUVE - "Questo club fa parte della mia vita e qui sono diventato grandissimo, poi sono bianconero dentro".