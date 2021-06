L'ex terzino della Juventus e dell'Arsenal, Stephan Lichtsteiner, ha parlato attraverso il suo profilo Twitter della grande impresa della sua Svizzera. Lichtsteiner, che della squadra svizzera è stato a lungo capitano, ha voluto fare i complimenti ai suoi ex compagni per iil raggiungimento dei quarti di finale a Euro2020: “Congratulazioni per questo incredibile traguardo ragazzi miei! Molto orgoglioso di voi! Continuiamo a sognare! Hopp Schwiiz".