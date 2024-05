Nella lettera di esonero inviata aè stata evidenziata la contestazione disciplinare, indicando che la Juventus ha agito "". Questo significa che il club ha ritenuto che vi fossero motivi validi e sufficienti per porre fine al contratto con l'allenatore prima della sua naturale scadenza.Ora, Allegri e i suoi legali si troveranno di fronte a una decisione importante: se procedere con un'azione legale contro la Juventus o cercare di raggiungere una transazione amichevole. Entrambe le opzioni comportano considerazioni strategiche e conseguenze finanziarie.Da parte sua, la Juventus sembra orientata a risparmiare sull'ingaggio, o almeno su una parte di esso, previsto per il restante anno di contratto di Allegri. Questo potrebbe essere un obiettivo prioritario per il club, considerando la necessità di gestire in modo efficiente le risorse finanziarie e di bilancio.La situazione si presenta quindi complessa e potrebbe richiedere del tempo per essere risolta. Nel frattempo, si rimane in attesa di sviluppi ulteriori su come Allegri e la Juventus affronteranno questa delicata fase post-esonero.