Libero spiega perché il candidato numero uno per la panchina della Juventus è Thiago Motta. "Immaginare la Juventus di Thiago Motta è piuttosto semplice, il contrario di quella di Massimiliano Allegri. Ed è il motivo principale per cui l'allenatore del Bologna è il preferito di Cristiano Giuntoli. Oltre alla rottura rispetto al passato, il tecnico ha alcuni tratti che convincono i bianconeri: è giovane e piace ai giovani, è ambito da molti e quindi sarebbe un bel colpo d'immagine, non ha pretese sul mercato. In più, Thiago Motta oltre ad allenare la squadra in un determinato modo, approfondisce temi tattici dopo le partite. La Juventus vuole diventare una media-company che divulga calcio. "