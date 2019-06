Maurizio Sarri resta il favorito per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. E l'edizione odierna di Libero propone un'analisi interessante, che mette a confronto l'accoglienza che i tifosi bianconeri potrebbero destinare al manager del Chelsea con quella per il tecnico livornese, che ha dato il suo addio un paio di settimane fa. "Sarri come Allegri: il tecnico non è ancora stato ufficializzato, eppure sui social la tifoseria si spacca e lo offende: proprio come successe (davvero) a Massimiliano, che poi ha vinto cinque scudetti consecutivi". I tifosi della Juventus, secondo il quotidiano, hanno "la memoria corta".