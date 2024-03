Libero: l'attacco alla Juventus

Usa toni decisamente duri l'edizione odierna di Libero per parlare del momento della, reduce dal deludente pareggio casalingo contro il Genoa."La verità è che con questo organico non aver ancora perso il treno per la qualificazione Champions è già un mezzo miracolo [...].I più deludenti sono proprio i due presunti campioni conclamati e strapagati, a conferma che tutti quelli che arrivano dalla Fiorentina sono mezzi pacchi.chiamando l'inevitabile sostituzione.".Salvando Federico, Libero aggiunge poi che "il resto corrisponde a, priva di attaccamento alla maglia [...]. Troppi tifosi fanno finta di non sapere che Maxè stato richiamato per rifondare il gruppo, qualificarsi in Champions, ridurre il monte ingaggi e scoprire qualche nuovo talento, immaginando in lui una figura alla Ferguson o alla Wenger. Se andrà via, magari per noia, non sarà certo avvicendato da un allenatore top ma da un emergente (candidato probabile Raffaele, nessuno immagini nomi roboanti) cui toccherà gestire finti campioni capricciosi e presuntuosi. Speriamo almeno non si bruci".