La Juve a due passi da Sarri, ma non solo. Secondo Libero, infatti, la dirigenza bianconera non ha terminato le missioni per il prossimo allenatore, anzi: Mauricio Pochettino sarebbe l’ago della bilancia per il futuro della panchina bianconera, ma se il Tottenham non lo lascia libero, a Torino ripiegheranno su Sarri. Attenzione però, sempre per l'argentino, al Manchester City, perché in caso di addio agli Spurs Pochettino potrebbe scegliere i Citizens, con Guardiola alla corte di Agnelli. Come spiega il quotidiano in edicola oggi, per lo spagnolo c'è uno sponsor che sta lavorando duramente al colpo, vista la possibile (probabile) estromissione del City dalla Champions per due anni, a causa della quale Guardiola avrebbe a disposizione una clausola d’uscita. Adidas - main sponsor di Guardiola e Juve - è già pronta, il domino andrebbe solo innescato.