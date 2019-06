"C’è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando", così Fabio Paratici lo scorso 4 giugno, un paio di settimane prima che la Juventus annunciasse ufficialmente l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, per sostituire Massimiliano Allegri. Parole che, nel corso della prima conferenza stampa del nuovo tecnico, Paratici ha di fatto smentito, sostenendo di aver sempre puntato soltanto su Sarri, da mesi a questa parte. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com al momento dell'addio di Allegri, l'idea del ritorno di Antonio Conte è stata fin da subito viva nella testa della dirigenza bianconera, salvo poi ricevere un veto da parte del presidente Andrea Agnelli, ancora infuriato per le modalità dell'addio nell'estate del 2014.



IL RETROSCENA - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Libero, invece, sarebbe stato proprio Conte in prima persona a rifiutare l'ipotesi di un ritorno alla Juventus, dopo la chiamata di Fabio Paratici, nei giorni successivi alla separazione con Allegri, per offrirgli la panchina bianconera. Il motivo è semplice: il tecnico leccese aveva già stretto un accordo con l'Inter e con Beppe Marotta per un futuro sulla panchina nerazzurra. Da lì è partito l'all-in bianconero per riportare Sarri in Italia, convincendo il Chelsea a lsaciarlo partire dopo appena una stagione.