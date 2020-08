Attraverso le pagine di Libero, arriva un attacco alla Juve: l'esempio Lipsia brucia ad Andrea Agnelli. Si legge sul quotidiano: "Julian Nagelsmann ha la stessa età di Messi, 33 anni, due in meno di CR7 e tre di quel Thiago Silva che il 18 agosto osserverà in campo nel Psg contro il suo Lipsia, la squadra nata nel 2009 dalla cassaforte della Red Bull dove comandano i giovani e quelli che pensano giovane: e dunque non è sorprendente scoprire che questo allenatore predestinato è per l’appunto il più giovane di semprea raggiungere una semifinale di Champions - si legge sul quotidiano -. È una lezione, quella dei novizi della Red Bull, a chi il calciolo fa di mestiere da anni, se non decenni. La filosofia della programmazione, dell’intraprendenza dello scommettere in situazioni e persone considerate financo marginali, grazie a una struttura che fa del marketing e della comunicazione il proprio linguaggio principale,alla fine paga e ripaga".