Secondo quanto riportato da Libero, la sfida tradi domenica sarà cruciale nella corsa allo scudetto, nonostante le smentite di Simonee Massimiliano. Il quotidiano sottolinea che solo queste due squadre sembrano essere in grado di contendere il titolo, con un divario evidente rispetto alle altre squadre del campionato.L'Inter sta mantenendo un ritmo eccezionale di 2,57 punti a partita, una delle medie più alte di sempre dopo quella delladinella stagione 2013/14. Anche se il Napoli dello scorso anno manteneva un ritmo simile, alla lunga ha avuto un calo di rendimento. Tuttavia, ora i nerazzurri devono lottare per ottenere risultati, mentre la Juventus ha dimostrato di poter tenere un ritmo vincente, tipico delle squadre campioni.Si tratta quindi di uno scontro tra due squadre che sembrano essere al di sopra delle altre, con la capacità di assorbire le qualità dell'avversario. L'Inter, nota per il suo gioco spettacolare, ha dimostrato di saper vincere anche le partite più difficili con risultati minimi, come visto contro la Fiorentina.