Alcaraz alla Juve: il pensiero di Allegri e Giuntoli

Juve-Alcaraz, la reazione della squadra

Carlosè un gran colpo, che suggerisce come la Juventus punta in alto fin da subito, visto che l'argentino è uno dei migliori talenti in circolazione e arriva a gennaio e non in estate, a scudetto già assegnato, scrive il quotidiano Libero. E' il rinforzo richiesto da Massimilianoper competere fino alla fine con l'Inter, almeno per il ruolo: mezzala di proiezione offensiva con assiste e gol nelle gambe.Certo, Alcaraz non è esattamente il giocatore formato, esperto e navigato che il tecnico preferiva, se è vero che prima del 21enne, la Juve ci aveva provato per Bonaventura della Fiorentina e Pereyra dell'Udinese. Ma comunque, il centrocampista argentino sembra già pronto per dare una mano e ha già giocato in un campionato di livello come la Premier League.Allegri, che chiedeva giocatori pronti, ha comunque risposto positivamente alla referenze portate da Cristianosu Carlos Alcaraz. Anche perché Rabiot e Mckennie sono reduci da acciacchi e Miretti continua a non convincere. L'esborso economico solo per il prestito sarà di quasi 4 milioni di euro a cui si potranno aggiungere dei bonus. (QUI i dettagli sul trasferimento). Un prestito così ben pagato certifica le ambizioni della Juventus sul breve periodo.Non serve quindi ammettere a parole che l'obiettivo è lo scudetto; il colpo Alcaraz parla chiaro. Oltre alle caratteristiche tecniche, il suo arrivo porta l'entusiasmo necessario in una corsa psicologica come quella controIl fatto che sia stato preso a pochi giorni dallo scontro diretto è un caso ma l'effetto benefico sulla squadra e sulla piazza bianconera è indubbio. Con questo acquisto, la Juve va già oltre il quarto posto citato da Allegri; e questo gasa sia i giocatori che i tifosi.