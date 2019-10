Dal quotidiano Libero, ecco un'analisi del discorso di Andrea Agnelli alla Leaders Week di Londra. Per il giornale, il presidente bianconero 'ha compreso una grande verità: i giovani hanno un potere enorme di scelta nelle forme di intrattenimento da seguire grazie a internet'. Ma quali sono state le parole del numero uno della Juventus? Eccole qui: "Il calcio europeo sarà ancora lo sport principale tra cinque anni. Ma se non saremo aperti al cambiamento staremo semplicemente proteggendo un sistema che già non esiste più, un modello pensato per l’intrattenimento nazionale che interessa realmente poco ai nostri figli".