Un'altra polemica dovuta a un titolo di Libero. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri scrive in prima pagina: "Abbiamo liberato un'islamica". "La giovane tenera con i terroristi di Allah, Imam entusiasti, felice pure il suo parroco". Parole che ovviamente stanno creando un turbinio di polemiche sui social. Non è la prima volta che nelle ultime settimane (ma non sono ovviamente le uniche) Feltri si fa notare per titolo un po' troppo spinti e che hanno portato anche l'Ordine dei Giornalisti a fare richiami alla testata diretta dal giornalista bergamasco.