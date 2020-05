La liberazione di Silvia Romano è il fatto del giorno, ormai da giorni. Oggi tutte le prime dei giornali generalisti hanno in prima pagina l'immagine del suo arrivo a Ciampino e tutti, o quasi, scrivono in prima della sua conversione all'Islam, come a farne una colpa. I più duri sono senza dubbio Libero e Il Giornale che addirittura dà all'attivista milanese della "Ingrata". Titolo shock anche de Il Giornale con il giornale di Vittorio Feltri che in prima scrive "Abbiamo liberato un'islamica".



Le prime dei giornali generalisti nella nostra gallery